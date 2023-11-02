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В российском регионе будут штрафовать за склонение к абортам

В Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам

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Shutterstock

В Тверской области приняли закон об ответственности за склонение к абортам. Об этом сообщили на сайте Заксобрания региона.

Закон предложил принять губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Склонением к аборту будут считать уговоры, предложения, подкуп или обман, из-за которых женщина принудительно сделала аборт. За такое предусмотрен административный штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч рублей — для должностных лиц, от 100 до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Правонарушение будет считаться совершенным вне зависимости от того, сделала ли женщина аборт или нет. Если же у женщины будут медицинские и социальные показания к прерыванию беременности, то это не будет считаться склонением к аборту, отметили власти.

Ранее в Госдуме призвали ввести исследования по ОМС для будущих родителей.

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