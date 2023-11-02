В кабмине обсудили финансовый план и инвестиционную программу РЖД

Необходимо постоянно повышать качество услуг, предоставляемых пассажирам РЖД. Об этом на заседании кабинета министров, на котором рассматривался финансовый план и инвестиционная программа РЖД, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.

«Общий объем вложений составит свыше 1 трлн 270 млрд рублей. Средства пойдут на решение масштабных задач — около половины из них будет направлено на создание магистральной инфраструктуры», — заявил Михаил Мишустин.

Речь идет об исполнении к 2024 году целевых параметров национального проекта Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ), утвержденного правительством 30 сентября 2018 года. Будет продолжена реализация проекта Восточного полигона, включающего БАМ и Транссиб.

Мишустин подчеркнул, что необходимо завершить в срок все намеченные планы по развитию железнодорожной сети. Он сказал, что это поможет расширить географию движения составов, а также построить новые логистические маршруты, увеличить объем перевозок».

Председатель правительства отметил, что РЖД «является ведущим заказчиком в целом ряде отраслей: это и обеспечение рабочих мест, это машиностроение, добывающая, обрабатывающая промышленность, строительный комплекс».

Чтобы обеспечить перевозки грузов и создать комфортные условия для пассажиров пригородных направлений, запланировано обновление парка подвижного состава. Предполагается закупить свыше 500 современных локомотивов и 280 вагонов электропоездов. На эти цели РЖД собираются потратить почти 230 млрд рублей.

«Люди, которые путешествуют, хорошо бы, чтобы выбирали поезда из-за качества услуг, из-за комфортности перевозок и могли быстро, удобно добираться до места назначения», — сказал Мишустин.

В свою очередь, министр транспорта РФ Виталий Савельев на заседании подчеркнул, что перевозки пассажиров по железной дороге по итогам этого года вырастут до 1,147 млрд пассажиров, а пассажирооборот увеличится на 3,6%. По итогам 2022 года перевозки пассажиров на сети РЖД составили 1,136 млрд человек.

«Будет обеспечено рекордное выполнение инвестиционной программы в объеме 1,2 трлн рублей. До конца года запланировано суммарное увеличение уставного капитала «РЖД» на 162 млрд рублей», — сказал он.

Министр уточнил, что средства направят на дальнейшую реализацию проекта развития Центрального транспортного узла, квантовых коммуникаций и приобретение нового современного подвижного состава.

«Сейчас идет активное формирование экономики предложения, о которой говорил глава государства. Увеличивается роль экспорта, выстраиваются транспортно-логистические цепочки, ориентированные на новые рынки, расширяется внешнеэкономическое взаимодействие с дружественными странами. Эти факторы надо учитывать при планировании работы открытого акционерного общества «Российские железные дороги», — добавил Мишустин.