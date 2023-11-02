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Женщина выбежала на взлетную полосу в аэропорту и сорвала рейс

Yahoo News: в Австралии женщина выбежала на взлетную полосу аэропорта

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Рейс австралийской авиакомпании Qantas пришлось задержать из-за женщины, которая выбежала на взлетно-посадочную полосу перед самолетом. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Инцидент произошел в аэропорту Каннаберы, женщина вскрыла запасной выход и выбежала на взлетную полосу в одних тапочках и с телефоном в руках. Ее заметили пилоты готовящегося ко взлету самолета.

Как рассказали очевидцы, пассажирка опоздала на самолет и надеялась попасть на борт таким образом. Австралийку догнали и задержали, она дает показания в отделе полиции.

Ранее россиянин заказал у бортпроводника алкоголь и устроил авиадебош из-за открытой бутылки.

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