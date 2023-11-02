Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Екатеринбуржца, обвиняемого в насилии над младшеклассницей, отпустили домой

На Урале сотрудника ЧОП, обвиняемого в насилии над девочкой, отпустили домой

close
100%
Depositphotos

В Екатеринбурге сотрудника ЧОП, обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой, отправили домой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В конце сентября мужчине, который летом удерживал школьницу у себя дома, продлили арест, но недавно изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя видеться со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей.

«Обвиняемому запрещено без согласия прокурора, следователя и суда покидать дом в ночное время, пользоваться связью и интернетом», — добавили в суде.

В конце июля волонтеры искали потерпевшую два дня и нашли в квартире мужчины в общежитии, которое находится недалеко от дома девочки.

Выяснилось, что хозяин заманил младшеклассницу к себе домой при помощи щенка, которого подобрал накануне. Соседи мужчины рассказали, что он является наркозависимым. После этого злоумышленника забрали в полицию, а собаку выпустили во двор.

Ранее россиянин, вышедший из колонии два месяца назад, был арестован за изнасилование ребенка.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий