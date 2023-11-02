Екатеринбуржца, обвиняемого в насилии над младшеклассницей, отпустили домой

В Екатеринбурге сотрудника ЧОП, обвиняемого в насилии над восьмилетней девочкой, отправили домой. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.

В конце сентября мужчине, который летом удерживал школьницу у себя дома, продлили арест, но недавно изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Ему нельзя видеться со свидетелями по делу и родственниками потерпевшей.

«Обвиняемому запрещено без согласия прокурора, следователя и суда покидать дом в ночное время, пользоваться связью и интернетом», — добавили в суде.

В конце июля волонтеры искали потерпевшую два дня и нашли в квартире мужчины в общежитии, которое находится недалеко от дома девочки.

Выяснилось, что хозяин заманил младшеклассницу к себе домой при помощи щенка, которого подобрал накануне. Соседи мужчины рассказали, что он является наркозависимым. После этого злоумышленника забрали в полицию, а собаку выпустили во двор.

Ранее россиянин, вышедший из колонии два месяца назад, был арестован за изнасилование ребенка.