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Врач рассказала, какие продукты могут спровоцировать развитие инфаркта и инсульта

Диетолог Королева: диабет и лишний вес повышают риск развития инсульта

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Shutterstock

Чрезмерное потребление продуктов, в которых содержится много сахара и соли, а также жира, может привести к набору лишнего веса и появлению опасных заболеваний. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева.

«Для того, чтобы поддержать настроение, люди отдают предпочтение рафинированным продуктам, в составе которых будет сочетание жира с солью или жира с сахаром. Избыток таких продуктов ведет к увеличению массы тела, дислипидемии и сосудистым катастрофам вследствие тех метаболических поломок, которые формируются с учетом избыточного ожирения», — отметила она.

Кроме того, по словам эксперта, такая еда может сформировать пищевую зависимость у человека, а также спровоцировать сахарный диабет и привести к нарушению углеводного обмена. Все это значительно повышает риск развития инфаркта и инсульта, уточнила врач.

«Сочетание сахарного диабета и артериальной гипертонии, которая также формируется на фоне избытка веса, повышает риск инсульта в семь раз», — пояснила Королева.

Диетолог также добавила, что к рафинированным продуктам относятся фаст-фуд, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также газированные напитки, содержащие сахар.

Ученые из университета Торонто в составе научного коллектива до этого обнаружили, что употребление сои, бобовых, орехов, фруктов и авокадо может снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца.

Ранее были названы продукты питания, которые употребляют долгожители.

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