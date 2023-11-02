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Треть граждан Молдавии выступили за восстановление СССР

iData: почти 30% граждан Молдавии хотят вернуть СССР

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Мирослав Ротарь/РИА Новости

Почти 30% граждан Молдавии высказались в поддержку восстановления Советского Союза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного компанией Date Inteligente (iData).

На вопрос, хотят ли они вернуть СССР, положительно ответили 28,5% респондентов. Против этого выступили 62,7% опрошенных, а еще 8,7% не смогли определиться с ответом.

Уточняется, что исследователи опросили 1322 человека из 353 населенных пунктов страны с 22 по 29 октября.

В конце октября власти Молдавии приняли решение заблокировать ряд российских СМИ и телеканалов. РФ раскритиковала такой подход, после чего молдавский президент Майя Санду заявила, что недовольство Москвы «вызывает улыбку».

Также Молдавия отказалась выдавать аккредитацию наблюдателям из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ на выборы. В МИД РФ назвали решение молдавских властей нарушением международных обязательств.

Ранее на молдавском ТВ не позволили кандидату в мэры Кишинева выступить на русском языке.

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