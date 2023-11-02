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Полицейский стал фигурантом дела после передачи наркотиков обвиняемому в суде

В Ростове-на-Дону полицейского задержали за передачу наркотиков в суде

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Shutterstock

В Ростове-на-Дону полицейского подозревают в передаче наркотиков мужчине в здании суда. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в здании Железнодорожного районного суда. По версии правоохранителей, мужчина отдал подсудимому четыре вида запрещенных веществ, среди которых был мефедрон.

Планировалось, что фигурант уголовного дела сможет пронести наркотики в СИЗО, но сотрудники ФСИН обнаружили вещества. В беседе с правоохранителями мужчина рассказал, как получил свертки.

В отношении подозреваемого возбудили дела о превышении должностных полномочий и распространении запрещенных веществ. Его также уволили с места службы.

Ранее в США супругов обвинили в хранении наркотиков после отравления их годовалого ребенка кокаином.

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