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Россиянин инсценировал свое похищение и оказался должен государству 50 тысяч рублей

На Кубани мужчина взял взаймы 5 млн рублей и организовал свое похищение

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россиянин, который инсценировал собственное исчезновение, вернет государству за поиски себя 50 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

В мае житель Кубани выехал за пределы региона, бросил свой автомобиль на территории Ростовской области, оставив в нем документы и личные вещи, а также перестал выходит на связь с близкими. Те предположили, что исчезновения мужчины носит криминальный характер, начали искать его с помощью соцсетей и обратились к правоохранителям.

Стражи порядка начали розыск пропавшего гражданина, его местонахождение было установлено в кратчайшие сроки. Выяснилось, что гражданин намеренно не сообщал знакомым, где находится, и все это время был у своего отца.

Тогда же стало известно, что свое «исчезновение» мужчина организовал, не желая возвращать деньги, взятые взаймы. Он завладел денежными средствами жителей Кавказского района на сумму свыше 5 млн рублей и не собирался возвращать долги.

На мужчину завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере» и отправили его под домашний арест. При этом суд обязал обвиняемого вернуть более 50 тыс. рублей, которые ушли на его поиски, в бюджет.

Ранее австралиец инсценировал собственное похищение, чтобы скрыть измену от девушки.

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