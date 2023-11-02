Кожа женщины приобрела оранжевый оттенок после того, как она 3 месяца питалась морковью

Кожа женщины из Китая приобрела оранжевый оттенок после того, как она три месяца питалась морковью, пишет World of Buzz.

Как рассказала жительница Пекина, три месяца она питалась только морковью, надеясь таким образом сбросить вес. К концу своей диеты женщина заметила, что ее кожа приобрела оранжевый оттенок. Испугавшись, китаянка обратилась за медицинской помощью.

Анализы показали, что женщина абсолютно здорова, поэтому доктор не стал выписывать ей лекарства, но дал совет, как восстановить прежний цвет кожи.

«Пейте больше воды, избегайте цветной пищи и цвет кожи должен восстановиться в течение 2 месяцев», — посоветовал специалист.

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