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Кожа женщины приобрела оранжевый оттенок после того, как она 3 месяца питалась морковью

World of Buzz: китаянка 3 месяца ела только морковь, и ее кожа стала оранжевой

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Кожа женщины из Китая приобрела оранжевый оттенок после того, как она три месяца питалась морковью, пишет World of Buzz.

Как рассказала жительница Пекина, три месяца она питалась только морковью, надеясь таким образом сбросить вес. К концу своей диеты женщина заметила, что ее кожа приобрела оранжевый оттенок. Испугавшись, китаянка обратилась за медицинской помощью.

Анализы показали, что женщина абсолютно здорова, поэтому доктор не стал выписывать ей лекарства, но дал совет, как восстановить прежний цвет кожи.

«Пейте больше воды, избегайте цветной пищи и цвет кожи должен восстановиться в течение 2 месяцев», — посоветовал специалист.

Ранее 60-летний британец удивил пользователей соцсети своей трансформацией за год. Он избавился от живота и обрел рельефное тело и начал правильно питаться.

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