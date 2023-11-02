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Стали известны подробности о возможном отце ребенка 12-летней беременной школьницы

Отцом ребенка 12-летней беременной школьницы может оказаться 15-летний подросток

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Shutterstock

Подросток из поселка имени Морозова может оказаться отцом ребенка, которого вынашивает 12-летняя беременная петербурженка. Об этом сообщает 78.ru.

В отличие от девочки, как удалось выяснить журналистам, у молодого человека была репутация хулигана. За некоторое время до произошедшего мать пыталась перевести его в другую школу, так как педагоги жаловались на поведение школьника.

Известно также, что на учете в психоневрологическом диспансере парень не состоит. Мать девочки не планирует выдвигать претензии к молодому человеку.

До этого 12-летняя петербурженка пришла на прием к врачу с болями в животе. Специалист выявил у девочки беременность, которая находилась под угрозой. В результате ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее в Тюмени три девушки избили беременную женщину на глазах у детей.

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