Система ПВО сбила две воздушные цели над Ростовской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) Ростовской области успешно ликвидировала две воздушные цели над регионом. Повреждений упавшие обломки не причинили. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По уточненной информации, в результате работы системы ПВО поражены две воздушные цели. Разрушений на земле нет», — написал глава региона.

Как до этого сообщал Голубев, ПВО сработала в 14:17 и в 14:40. По словам губернатора, уточнением последствий работы системы на земле занимались оперативные службы.

1 ноября системы ПВО сработали в Белгородской области. Впоследствии стало известно, что над регионом сбили украинские дроны. Один из них уничтожили над селом Новая Деревня, а местоположение второго российским оборонным ведомством не уточнялось.

Ранее сообщалось о пресечении атаки БПЛА ВСУ на объекты в Крыму.