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Организаторы квеста «Час дьявола» «устранили все углы» после ЧП со школьницей

Школьница, пострадавшая в квест-руме «Час дьявола» в Москве, ударилась об угол

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Школьница из Москвы, повредившая голову на хоррор-квесте «Час дьявола», ударилась об угол двери, а не об арматуру. Об этом «Газете.Ru» сообщила представитель компании «Quest for you». По словам организаторов, после инцидента на локации устранили все острые углы.

«Никакой торчащей арматуры не было, это был угол двери. Девочка в порядке. Держим с ней связь и с ее родителями, к нам претензий не имеет. Сообщила, что сама по неосторожности врезалась в угол двери. Сразу же устранили все углы на локации. На данный момент нет опасности для прохождения квестов», — рассказали организаторы.

О том, что 14-летняя девочка разбила голову на квесте «Час дьявола» из-за железной арматуры, торчащей из стены, сообщил Telegram-канал Shot. По данным канала, девочку госпитализировали в одну из столичных больниц, полиция начала проверку организаторов квеста.

Ранее в Петербурге возбудили уголовное дело после избиения подростка во время квеста.

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