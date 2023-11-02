В Гидрометцентре предупредили о переменчивой погоде грядущей зимой в РФ

Грядущей зимой россиян ожидают экстремальные перепады температур. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, чьи слова приводит ТАСС.

Согласно его прогнозу, в целом зима в России будет теплой.

«Температурный фон <...> в основном будет около и выше нормы. <...> Но экстремальные значения будут наблюдаться», — отметил метеоролог.

Как указал Вильфанд, такой прогноз коснется российской столицы, европейской и азиатской частей страны.

По словам ученого, в Москве зачастую будут чередоваться периоды оттепели и морозов до 15-20 градусов ниже нуля.

До этого заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в предстоящие ноябрьские праздники в Москве будет теплая погода, возможны небольшие дожди.

В Москве на этой неделе сохранится теплая и бесснежная погода, заявил синоптик Александр Шувалов. Завтра может немного похолодать, но к выходным в столице снова ожидает «всплеск» тепла и дожди. Снегопады и холода не вернутся в столицу в ближайшие десять дней.

Ранее столичная погода обновила температурный рекорд почти 90-летней давности.