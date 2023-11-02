Шестилетний мальчик проглотил швейную иглу во время утренника в детсаду

В Керчи детсадовец проглотил иголку, которую нашел на полу во время утренника. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash на волне.

Инцидент произошел в детском саду «Ручеек» в Керчи, шестилетнему мальчику не досталось роли на утреннике, и он заскучал. Ребенок нашел на полу швейную иглу, он взял находку в рот и стал изображать пчелу с жалом, но в какой-то момент вдохнул острый предмет.

О произошедшем родителям и воспитателям мальчик рассказал не сразу. Когда о происшествии стало известно, пострадавшего немедленно госпитализировали и доставили в Симферополь, медикам удалось извлечь инородное тело.

Жизни и здоровью детсадовца ничего не угрожает.

Ранее швейную иглу извлекли врачи из печени рукодельницы.