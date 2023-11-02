Диетолог назвал продукты, которые помогут снизить риск развития деменции и инсульта

Продукты, в которых содержатся витамин Е и токоферолы (группа природных жирорастворимых соединений), помогут снизить риск развития деменции и инсульта, рассказал Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Данный витамин содержится в миндале, кедровых орехах, брокколи, манго, авокадо, арахисовой пасте, лососе, перечислил Кабанов.

«Больше всего витамина Е содержится в растительных маслах, причем в пальмовом масле в том числе. Пальмовое масло — признанный во всем мире источник токотриенолов — это форма витамина Е с особенно сильными антиоксидантными свойствами. Эти вещества значительно снижают риск развития деменции и инсульта», — сказал диетолог.

По его словам, витамин Е также оказывает положительное воздействие на сосуды, купирует риски тромбозов, снижает артериальное давление и придает коже эластичность.

Ученые из университета Торонто в составе научного коллектива до этого обнаружили, что употребление сои, бобовых, орехов, фруктов и авокадо может снизить риск развития инсульта и ишемической болезни сердца.

Ранее врач назвал неочевидную причину деменции.