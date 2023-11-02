Врач перечислил самые распространенные ошибки худеющих

Люди, которые пытаются похудеть самостоятельно, часто совершают одинаковые ошибки. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев.

Так, по его словам, многие худеющие просто создают большой дефицит калорий, убирая из рациона все углеводы и добавляя максимум физической активности, однако это неправильно.

«Это приведет к очень резкому и неправильному похудению, за которым последует отскок. Что это такое? Человек худеет на 10 кг, а потом набирает 15 или 20», — предупредил диетолог.

По его словам, такой способ похудения может привести к резистентному ожирению, от которого впоследствии будет трудно избавиться. Врач отметил, что организм человека плохо расстается с жиром, потому что для него он является ценным компонентом.

«Исторически человечество всегда голодало. Мы стали есть вдоволь последние, если брать Россию, лет 20 максимум. Еще в моем детстве все полуголодные ходили. Поэтому жир для организма — это ценный ресурс», — отметил диетолог.

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов до этого говорил, что людям, которые хотят похудеть, не стоит есть мясные продукты на ночь. Кроме того, он посоветовал исключить из вечернего рациона сладкие продукты. К ним в том числе относятся сладкие соки или газированные напитки.

Ранее сообщалось, что худеющая школьница порезала себя из-за того, что мать заставляла ее много есть.