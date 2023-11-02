Суд в Киеве объявил депутата Рады Дубневича в международный розыск

Киевский суд принял решение объявить в международный розыск депутата Верховной рады Ярослава Дубневича по обвинению в хищении денежных средств компании «Укржелдорога». Об этом сообщает украинский телеканал «Суспильне ТВ».

Отмечается, что парламентарий незаконно завладел более 93 млн гривен ($2,57 млн), принадлежащих компании. При этом Дубневич не явился в суд поскольку, по словам депутата, он находится на лечении за границей. Также сообщается, что следующее заседание пройдет 14 ноября.

Ранее Счетная палата Украины подтвердила факты крупных хищений в министерстве обороны страны средств, предназначенных для питания военнослужащих. В отчете Счетной палаты говорится, что, объявив о закупках услуг питания на 2023 год, министерство обороны не осуществляло мониторинг цен на продукты и самостоятельно не определило стоимость услуг питания.

Оплата поставленных продуктов произошла на основании заключенных дополнительных соглашений, в которых цены после публикации расследования были уменьшены.

После того как Верховная рада приняла закон об обнародовании закупок министерства обороны, в украинской электронной системе публичных закупок Prozorro цены на продукты на торгах были занижены еще раз, на 8,19 млрд гривен ($225 млн).

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.