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Школьница разбила голову во время квеста, налетев на арматуру

Shot: в Москве школьница налетела на арматуру во время квеста и разбила голову

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Московская школьница госпитализирована после прохождения хоррор-квеста «Час дьявола», девочка рассекла голову торчащей из стены арматурой. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

14-летняя девочка проходила квест вместе с друзьями, хоррор-приключение закончилось для нее госпитализаций. Во время квеста девочка выполняла задание, резко вскочила с кровати и ударилась головой о торчащую из стены арматуру.

Школьница прошла игру до конца и только дома призналась матери, что рассекла голову.

Пострадавшую доставили в одну из московских больниц. Обстоятельства травмирования несовершеннолетней устанавливают правоохранительные органы, организаторов квеста ждет проверка.

Ранее три девушки ворвались в комнату к беременной женщине и избили ее на глазах у детей.

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