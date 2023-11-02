Украинские СМИ сообщают о взрывах в Николаевской области на фоне тревоги

В Николаевской области Украины раздались взрывы на фоне ранее объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Николаевской области. Сейчас в регионе воздушная тревога», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что данные официального ресурса по оповещению населения свидетельствуют об объявлении воздушной тревоги в трех областях на юго-востоке Украины. Согласно этим данным, сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее физики вычислили, где лучше всего прятаться от ядерного взрыва.