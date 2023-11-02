Эпидемиолог призвал завершить вакцинацию от гриппа в Москве

В начале ноября в Москве необходимо завершить вакцинацию от гриппа, считает заслуженный врач России, эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Важно сделать это, пока ситуация с заболеваемостью остается спокойной, сказал он в пресс-центре НСН.

После гриппа организм человека ослабленный, на это состояние могут лечь другие вирусы, подчеркнул Онищенко. Всего на сегодняшний день, по его данным, привито 52,7 млн человек.

«За счет государства прививаются группы риска. Пока еще в Москве ситуация спокойная, нужно завершить вакцинацию, — подчеркнул эпидемиолог. — Это должно произойти в начале ноября».

Москву он назвал самым уязвимым городом за счет густонаселенности и большого количества приезжих.

«Сюда можно навезти всего откуда хочешь», — подчеркнул он.

Напомним, терапевт Олеся Набокова считает, что прививку от гриппа стоит делать в любое время, даже в период роста заболеваемости. Вакцинироваться должны все взрослые и дети от полугода, если нет противопоказаний, подчеркнула она.

На прошлой неделе сообщалось, что некоторых регионах России фиксируется подъем заболеваемости гриппом и ковидом.