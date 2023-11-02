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В Армении предотвратили захват государственных зданий

СНБ Армении задержала террористов, готовящих захват государственных зданий

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David Mdzinarishvili/Reuters

Служба нацбезопасности (СНБ) Армении задержала террористическую группировку, которая планировала захват государственных зданий. Об этом сообщает пресс-центр СНБ.

Отмечается, что задержанные готовились совершить взрыв или иное общественно опасное деяние. Кроме того, они планировали захватить и удерживать какое-либо государственное здание. Их целью «было воспрепятствовать деятельности органов государственной власти».

В СНБ подчеркнули, что участники террористической группы планировали создать украинские и молдавские Telegram-каналы под названием «Восстание национального спасения».

«Планировалось также заранее закупить средства первой помощи, перевезти в Грузию семьи членов преступной группировки. Тщательно планировались атаки, пути отступления и засады с целью захвата зданий», — добавили в службе нацбезопасности.

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