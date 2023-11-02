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Рабочий упал в цистерну со сжиженным природным газом

Amber Mash: в Калининградской области рабочий упал в цистерну с газом

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FotograFFF/Shutterstock

В городе Светлом Калининградский области мужчина упал в резервуар со сжиженным природным газом, его госпитализировали в состоянии комы. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

По предварительной информации, рабочий чистил трубу, которая ведет к подземному резервуару со сжиженным природным газом, в качестве страховки использовался трос, который держал его коллега.

В какой-то момент рабочий не удержался и сорвался вниз. Из резервуара пострадавшего пришлось извлекать спасателям, он госпитализирован в состоянии комы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее рабочий впал в кому после падения с первого этажа в подвал дома.

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