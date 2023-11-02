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На российского воспитателя, ударившего ребенка, возбудили уголовное дело

В Южно-Сахалинске на воспитателя, ударившего ребенка, возбудили уголовное дело

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В Южно-Сахалинске в отношении воспитательницы, которую мать детсадовца обвинила в избиении ребенка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Сахалинской области.

Дело возбуждено по статье «истязание». По версии правоохранителей, работница детского сада неоднократно применяла в отношении шестилетнего воспитанника физическую силу.

О том, что педагог ударила мальчика, заявила его мать. Женщина сопроводила свое сообщение фотографией, на которой у ее сына остались на шее кровоподтеки, как утверждает южносахалинка, в результате агрессии со стороны воспитательницы.

Ранее родители обвинили педагога детского сада в избиении ребенка в Петербурге.

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