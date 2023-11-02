В Италии нашли виновного в разговоре Мелони с российскими пранкерами

Виновным в разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом назвали ее дипломатического советника и представителя Италии в НАТО Франческо Тало. Об этом пишет Corriere della Sera.

Подчеркивается, что дипломат взял на себя всю ответственность за инцидент.

В издании назвали неудачей итальянского правительства то, что Мелони вообще оказалась выставлена на посмешище, а также тот факт, что розыгрыш был раскрыт только спустя полтора месяца — самими пранкерами. Разговор Мелони с подставным главой Африканского союза состоялся 18 сентября 2023 года.

В ходе беседы с пранкерами Мелони признала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило.

Ранее Мелони пожаловалась пранкерам на миграционную политику ЕС.