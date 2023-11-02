Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии нашли виновного в разговоре Мелони с российскими пранкерами

Corriere della Sera: советник Мелони Тало допустил ее конфуз с пранкерами из РФ

close
100%
Pool/Reuters

Виновным в разговоре премьер-министра Италии Джорджи Мелони с российскими пранкерами Вованом и Лексусом назвали ее дипломатического советника и представителя Италии в НАТО Франческо Тало. Об этом пишет Corriere della Sera.

Подчеркивается, что дипломат взял на себя всю ответственность за инцидент.

В издании назвали неудачей итальянского правительства то, что Мелони вообще оказалась выставлена на посмешище, а также тот факт, что розыгрыш был раскрыт только спустя полтора месяца — самими пранкерами. Разговор Мелони с подставным главой Африканского союза состоялся 18 сентября 2023 года.

В ходе беседы с пранкерами Мелони признала, что контрнаступление ВСУ ничего не изменило.

Ранее Мелони пожаловалась пранкерам на миграционную политику ЕС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий