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Москвичам рассказали, какая погода ожидается в ноябрьские праздники

Синоптик Цыганков: теплая погода ожидается в Москве в ноябрьские праздники

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Depositphotos

В предстоящие ноябрьские праздники в Москве будет теплая погода, возможны небольшие дожди. Об этом «Москве 24» рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

Он уточнил, что в ночь на субботу, 4 ноября, температура будет приближаться к 0°C, днем она составит +6…+9°C.

«В субботу преимущественно без осадков. Но давление будет потихоньку падать. Поэтому вечером в субботу и в ночь на воскресенье может быть небольшой дождь», — отметил метеоролог.

В воскресенье и понедельник, 5 и 6 ноября к столице будет подходить теплый фронт, продолжил синоптик. В связи с этим температура воздуха повысится, однако, москвичей в эти дни ждут небольшие дожди. Ночью будет +4…+6°C, днем — +9…+12°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что температура воздуха в Москве утром 1 ноября прогрелась почти до +13°C , установив новый рекорд. По его словам, предыдущий продержался почти 90 лет. Он уточнил, что в прошлый раз температурный рекорд в городе был в 1934 году. Тогда столбики термометров показывали +12,6°C.

Ранее сообщалось, что в Крыму из-за засушливой погоды стало меньше воды в водохранилищах.

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