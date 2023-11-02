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В крымском детском саду воспитанников уложили спать во время воздушной тревоги

Mash: в Крыму проверят садик, где детей уложили спать во время воздушной тревоги

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Global Look Press

В Крыму воспитанников в детском саду уложили спать во время воздушной тревоги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в одном из детских садов Севастополя. В полицию обратилась мать одной из воспитанниц, которая привела ребенка на занятия и в этот момент прозвучала воздушная тревога.

Сначала всех отвели в бомбоубежище, но позже заведующая дошкольной организации внезапно распорядилась вернуть детей наверх и уложить на тихий час. При этом сирены не стихали. Спустя около 20 минут обломки снарядов упали недалеко от детского сада.

В результате произошедшего никто не пострадал. Однако воспитанников вновь отвели в бомбоубежище.

Ставшая свидетельницей произошедшего мать ребенка обратилась в полицию. По словам женщины, дочь пришлось перевести в другой детский сад из-за угроз заведующей. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее в Севастополе женщину заперли в магазине во время воздушной тревоги.

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