Проект «Письма из Ленинграда» предложили ввести в школьную программу

Проект «Письма из Ленинграда», посвященный полному освобождению от блокады Ленинграда 27 января 1944 года, может войти в школьную программу в качестве учебного пособия. С таким предложением выступил ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов, сообщает «Парламентская газета».

По его мнению, проект нужно воплотить не только в виде журнального варианта.

«Это должна быть книжная редакция, которая должна поступить в школы, в вузы и на которой должен строиться учебный процесс», — сказал он.

Безбородов добавил, что РГГУ готов оказать поддержку в этом вопросе и предоставить издательскую базу университета.

Данный проект в начале сентября представили «Парламентская газета» и Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда. В рамках него публикуются реальные истории жителей города, которые основаны на сохранившихся письмах и документах. Их выставляют каждую неделю с 8 сентября до 27 января. Музей обороны и блокады Ленинграда предоставил для проекта архивы личных дел. Помимо писем, будут подготовлены также исторические справки о событиях, происходивших именно в тот день, когда были написаны письма.

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