Российской пенсионерке удалили гигантскую грыжу

Врачи филиала №3 в больнице Балашихи удалили у 84-летней пенсионерки гигантскую пупочную грыжу. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

По словам медиков, женщина долгое время мучилась болями, но за помощью не обращалась.

«Пациентка довела ситуацию до критического состояния. Еще немного – и произошел бы некроз сдавленного грыжей участка тонкой кишки. А это в свою очередь приводит к перитониту — гнойному воспалению», — рассказал хирург больницы Денис Гулькин.

По словам врача, операцию успели провести вовремя, размер грыжи составил 15х10х9 см. Сейчас пациентку выписали на амбулаторное лечение.

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