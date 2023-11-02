Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Заслуженный летчик РФ рассказал, сможет ли Ил-96 заменить западные аналоги

Летчик Попов: самолет Ил-96 со временем заменит западные аналоги

close
100%
UAC/Global Look Press

Модернизированный российский широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М, как и другие отечественные авиалайнеры со временем сможет заменить западные аналоги. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Он отметил, что зарубежные суда имеют множество автоматизированных систем, однако у РФ имеются аналоги многих из них.

«Мы много упустили, <...> потому что пользовались услугами Запада. А это вредит и инженерии, и конструкторской мысли, и технологическим подходам, правилам работы и так далее. Но возможности ликвидировать это отставание у нас есть, опираясь на линейку боевой авиации, среди которой нам почти нет равных. Поэтому мы можем этот потенциал переложить, размножить, масштабировать на гражданскую авиацию», — сказал Попов.

Он также обратил внимание, что Ил-96-400М был построен «до последнего болта» с применением отечественных технологий.

1 ноября в России провели испытания модернизированного Ил-96-400М. Во время 26-минутного полета самолет поднимался на высоту до 2 тыс. м, развивал скорость до 390 км/ч. Лайнер предназначен для пассажирских и грузовых перевозок.

Как отметил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, ввод Ил-96-400М обеспечит замену иностранных аналогов. Самолет начали разрабатывать по решению президента России. Сборку начали в 2018 году на заводе в Воронеже. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее блогер объяснил значение создания широкофюзеляжного лайнера из российских комплектующих.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий