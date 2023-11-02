Заслуженный летчик РФ рассказал, сможет ли Ил-96 заменить западные аналоги

Модернизированный российский широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М, как и другие отечественные авиалайнеры со временем сможет заменить западные аналоги. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов. Он отметил, что зарубежные суда имеют множество автоматизированных систем, однако у РФ имеются аналоги многих из них.

«Мы много упустили, <...> потому что пользовались услугами Запада. А это вредит и инженерии, и конструкторской мысли, и технологическим подходам, правилам работы и так далее. Но возможности ликвидировать это отставание у нас есть, опираясь на линейку боевой авиации, среди которой нам почти нет равных. Поэтому мы можем этот потенциал переложить, размножить, масштабировать на гражданскую авиацию», — сказал Попов.

Он также обратил внимание, что Ил-96-400М был построен «до последнего болта» с применением отечественных технологий.

1 ноября в России провели испытания модернизированного Ил-96-400М. Во время 26-минутного полета самолет поднимался на высоту до 2 тыс. м, развивал скорость до 390 км/ч. Лайнер предназначен для пассажирских и грузовых перевозок.

Как отметил генеральный директор ПАО «ОАК» Юрий Слюсарь, ввод Ил-96-400М обеспечит замену иностранных аналогов. Самолет начали разрабатывать по решению президента России. Сборку начали в 2018 году на заводе в Воронеже. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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