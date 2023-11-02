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Военный эксперт раскрыл уникальные особенности российского комплекса «Алабуга»

Военный эксперт Леонков: комплекс «Алабуга» вызывает беспокойство на Западе

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Global Look Press

Российский электромагнитный комплекс «Алабуга», который сейчас находится в разработке, будет способен ликвидировать противника без единого выстрела. Об этом в эфире Tsargrad.tv рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Он напомнил, что новое оружие вызывает тревогу на Западе.

По словам эксперта, «Алабуга» будет способна поражать средства связи и системы боевого управления противника электромагнитным импульсом.

«Интересно, что этот электромагнитный импульс генерируется в результате подрыва специального боеприпаса, сочетающего обычное взрывчатое вещество с электромагнитной индукционной катушкой. Это означает, что «Алабуга» не является ядерным взрывом, который охватывает большую территорию, а сконцентрирован на относительно небольшом участке радиусом 3-5 километров», — рассказал Леонков.

В октябре генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию прекратить разработку комплекса «Алабуга», так как он позволит стране получить неоспоримое военное превосходство. Подобные изобретения, по его словам, превосходят весь ядерный арсенал Североатлантического альянса.

До этого источник в Минобороны сообщил об успешном применении в ходе спецоперации новейших ручных электромагнитных ружей «Гарпун-3».

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.

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