Мужчина попал в реанимацию после обстрела города в Белгородской области

После обстрела города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть пострадавший, одного мужчину отправили в реанимацию. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Как рассказал губернатор, 1 ноября по Шебекино было выпущено четыре снаряда из РСЗО «Град».

«Есть пострадавший – после операций мужчина остается в реанимации в крайне тяжелом нестабильном состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — написал Гладков и добавил, что в результате обстрела выявлены разрушения на территории двух предприятий, а также повреждены два автомобиля.

Накануне Министерство обороны РФ сообщало, что система противовоздушной обороны вечером сбила украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью. В этот день также сообщалось, что ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» предприятие «Биохимтекс» в городе Шебекино.

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