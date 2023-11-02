Из сектора Газа в Египет выпустят 400 граждан США

Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг, 2 ноября, опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые сегодня смогут выехать через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом сообщает ТАСС.

«Главное управление погранпереходов и границ объявляет о публикации списка держателей иностранных паспортов для проезда через наземный погранпереход «Рафах» в четверг, 2 ноября)», — говорится в публикации пограничной службы.

В приведенном списке перечислены имена и паспортные данные 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством. Среди них 400 граждан США. Также из анклава выпустят восемь граждан Азербайджана. В списке также перечислены граждане Бельгии, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи. Россиян в списке нет.

До этого стало известно, что в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» въехал по меньшей мере 61 грузовик с гуманитарной помощью. Грузовые автомобили доставили в анклав продукты питания, воду и медикаменты.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».