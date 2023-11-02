Участников СВО и их детей будут принимать в колледжи в первоочередном порядке

Участников СВО и их детей будут принимать в колледжи и техникумы в первоочередном порядке, независимо от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения, заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он добавил, что соответствующие поправки, которые рабочая группа по СВО внесла в Госдуму, не предполагают, что такие абитуриенты будут поступать вообще без конкурса.

«Но при прочих равных (к примеру, одинаковом количестве баллов) преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей. При этом дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса», — сказал он.

Турчак напомнил, что ранее похожие меры по инициативе рабочей группы были приняты в отношении вузов.

«Рассчитываем, что в ближайшее время они заработают и в учреждениях среднего профессионального образования», — отметил секретарь Генсовета партии.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.