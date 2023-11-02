Командира сгоревшего под Магаданом вертолета будут судить

Командир вертолета Ми-8, сгоревшего под Магаданом, отправится под суд за нарушение правил безопасности. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

По информации ведомства, в декабре 2022 года командир вертолета Ми-8 перевозил груз из поселка Палатка в район рудника Нявленга Магаданской области. Он вовремя не ушел из зоны вихря, в результате чего вертолет врезался в наземное строение и загорелся.

Член экипажа и два пассажира, находившиеся в момент аварии на борту, успели эвакуироваться. Они получили незначительные ожоги. Вертолет сгорел полностью. Ущерб превысил 67 млн рублей.

«Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении прокуратуры.

Обвиняемый вину признал, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

До этого в Якутии возбудили уголовное дело после жесткой посадки и разрушения вертолета.

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