Сотрудники 60% российских компаний работают сверхурочно

Большинство российских компаний привлекают сотрудников к сверхурочной работе. О такой практике рассказали 60% представителей организаций в опросе сервиса «Работа.ру». Чаще всего работа сверх нормы вознаграждается премией или дополнительными выходными, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования.

Об отсутствии сверхурочной работы заявили 34% представителей компаний, еще 6% признались, что не располагают такой информацией.

В 63% случаев при сверхурочной занятости руководство поощряет работников премией, еще 20% компаний предоставляют дополнительный выходной, а 14% респондентов назвали наградой повышение зарплаты. Иногда работникам за дополнительную работу на следующий день позволяют работать из дома (10%), изредка – награждают грамотами (2%).

Никак не поощряют за сверхурочный труд 19% компаний.

Если работник по своей инициативе берет на себя сверхурочную работу, то он не должен рассчитывать на ее оплату. Однако если к работе привлекает руководство, то она должна оплачиваться, отмечает заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру», операционный директор сервиса СберПодбор Александр Ветерков.

За первые два часа переработки оплата рассчитывается в полуторном размере, далее — в двойном. Переработка при этом не должна превышать 120 часов в год.

Результаты недавнего исследования показали, что 75% жителей Москвы никогда не брали доплату за сверхурочную работу.

При этом известно, что почти половина работодателей считают подработку вне компании вредной, так как она снижает эффективность сотрудников.