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Стало известно, сколько россиян живут раздельно с родителями и взрослыми детьми

«КП»: большинство россиян живут раздельно с родителями и взрослыми детьми

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Shutterstock

Большинство (79%) россиян живут раздельно со своими родителями и взрослыми детьми, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 7,4 тыс. человек.

Согласно опросу, 55% граждан живут отдельно от своих близких родственников, но рядом с ними, поэтому у них всегда есть возможность увидеться.

«Лучше жить недалеко, но раздельно. Жить вместе со взрослыми детьми вредно для здоровья родителей. Птенцы должны вовремя вылетать из гнезда», — поделилась респондентка.

Еще 14% опрошенных живут в разных городах со своими родителями или взрослыми детьми. При этом они отметили, что это не мешает им близко общаться и часто навещать друг друга. 10% признались, что также живут в разных городах, но почти не общаются с родными.

Оставшийся 21% респондентов живет вместе с близкими. По их словам, у них одна большая дружная семья.

В конце октября стало известно, что в Италии 75-летняя мать через суд выселила двух взрослых сыновей из дома, потому что мужчины не хотели искать себе отдельное жилье и переезжать добровольно.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще путешествовать вчетвером.

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