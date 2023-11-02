Россиянка заявила, что воспитатель ударила ее сына

Жительница Южно-Сахалинска утверждает, что воспитательница детского сада, который посещает сын женщины, избила мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчета».

Инцидент произошел 10 октября. После детского сада, когда ребенок принимал ванну, его мать заметила на шее сына кровоподтеки. В разговоре с ребенком выяснилось, что повреждения ему нанесла воспитательница. Мальчик признался, что не хотел раздеваться после прогулки и педагог «начала пихать его в разные стороны, хватать за одежду и бить по спине». После случившегося, как утверждает мальчик, воспитательница наказала ему сказать, что тот подрался с одногруппником.

По словам матери мальчика, она связалась с педагогом, и та призналась в недопустимом поведении.

«Стала извиняться передо мной. Сказала, что понимает свою вину, но не думала, что дойдет до синяков. Сообщила, что просто с ними не справляется и что ей очень тяжело», — процитировала мать ребенка педагога.

После этого южносахалинка отвезла ребенка в медицинское учреждение, где зафиксировали синяки, и обратилась в полицию и прокуратуру.

Ранее родители обвинили педагога детского сада в избиении ребенка в Петербурге.