В Москве установлен второй температурный рекорд за сутки

Температура в полночь Москве достигла температурного максимума для текущей даты — 13,3°С. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Предыдущий рекорд тепла для этой даты в 12,2°С был зафиксирован в 1942 году. Сообщается, что если до 9:00 температура не опустится ниже 8,5°С, то будет побит последний рекорд ночной температуры для этой даты, который был зафиксирован в 1967 году. Метеонаблюдения в Москве ведутся с 1877 года.

До этого столичная погода обновила температурный рекорд почти 90-летней давности. Утром 1 ноября температура воздуха в столице прогрелась почти до +13°C. В прошлый раз температурный рекорд для этой даты в городе был зарегистрирован в 1934 году, когда столбики термометров показывали +12,6°C.

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