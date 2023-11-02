В США доктор тайно использовал свою сперму при ЭКО

В США врач тайно использовал свою сперму при проведении ЭКО, пишет The Seattle Times.

По данным издания, в 1989 году недобросовестный врач использовал свою сперму для оплодотворения обратившийся за ЭКО пациентки Шерон Хейс. Помимо Брианны, доктор стал отцом еще нескольких детей — как именно, не уточняется.

Рожденная в результате процедуры девочка Брианна узнала о том, что врач стал ее отцом без ведома ее матери после проведения теста ДНК, который она провела, чтобы узнать о возможной предрасположенности к генетическим заболеваниям. Девушка с раннего возраста отличалась слабым здоровьем — в четыре года ей диагностировали лейкемию, а в подростковом возрасте она заболела вирусом Эпштейна-Барра.

Мать Брианны Шерон подала иск в отношении врача и потребовала от него компенсации морального и материального ущерба.

До этого врач Ян Карбаат стал отцом как минимум 49 детей, зачатых в его клинике при помощи экстракорпорального оплодотворения.

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