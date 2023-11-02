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Мособлсуд начал рассматривать дело жителя Воронежа, пытавшегося вступить в ВСУ

Мособлсуд рассматривает дело жителя Воронежа, пытавшегося вступить в ВСУ

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко, пытавшегося вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Осипенко хотел вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы принимать участие в боевых действиях против российской армии. Его обвиняют по статье о госизмене в виде попытки перехода на сторону противника.

По информации агентства, Осипенко был задержан в марте 2022 года в аэропорту Домодедово с билетом в Ереван. Он планировал направиться из Армении на Украину и вступить в «Интернациональный легион» ВСУ. Вину в преступлении он не признал. Сейчас Осипенко грозит до 20 лет лишения свободы.

До этого в Сибири ФСБ задержала двух хакеров, работавших на украинскую разведку. Один из них был задержан в Томске, другой — в Белово Кемеровской области.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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