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Москвичам пообещали ноябрьский дождь

Гидрометцентр спрогнозировал дождь и до 9 градусов тепла в Москве

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Vladimir Baranov/Global Look Press

По данным Гидрометцентра России, в четверг в Москве ожидается облачная погода, дождь и температура до + 9 °C. Днем столбики термометров покажут от +7 до + 9 °C, а ночью температура может опуститься до -1 °C.

В Подмосковье в четверг температура будет варьироваться от + 5 до +10 °C. В ночное время столбики термометров могут опуститься до - 2 °C.

Скорость ветра западная, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм ртутного столба.

Также стоит отметить, что в Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности с 09:00 до 21:00 из-за местами сильного дождя.

Ранее врач назвала заболевания, которые могут обостряться в холодное время года.

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