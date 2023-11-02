Илон Маск согласен с тем, что Украина не может победить в конфликте

Американский бизнесмен Илон Маск согласен с тем, что Киев не может выиграть конфликт с Москвой, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя. Свою позицию предприниматель выразил в соцсети X (бывший Twitter).

«К сожалению, этот анализ верный», — так Маск прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в X, в котором тот анализирует недавнюю статью в журнале The Time о Зеленском.

«Это [информация источников] подтверждает, что Украина не может выиграть в конфликте. Более того, автор [статьи] идет еще дальше, описывая Зеленского как «оторванного от реальности» за его неспособность признать реалии поля боя и нежелание рассматривать мирные переговоры с Россией. Военные цели Украины нереалистичны», — считает Сакс.

Несколько дней назад Маск уже высказался в X (бывший Twitter) о желании Зеленского одержать победу в конфликте несмотря на неудачи ВСУ.

Комментируя статью в журнале Time, миллиардер призвал украинского лидера подумать о жизнях людей.

По словам представителей властей Украины, настрой президента страны «граничит с мессианством». Также они обратили внимание, что Зеленский обманывает себя и не желает слушать правду о тяжелом положении дел на фронте.

Ранее в Пентагоне назвали условие для победы России в украинском конфликте.