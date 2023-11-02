Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В сектор Газа через КПП «Рафах» въехал еще 61 грузовик с гуманитарной помощью

61 грузовик с гуманитарной помощью въехал через КПП «Рафах» в сектор Газа

close
100%
Reuters

В сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» въехал по меньшей мере 61 грузовик с гуманитарной помощью, сообщает онлайн-газета Times of Israel.

Грузовые автомобили доставили в анклав продукты питания, воду и медикаменты. Газета отметила, что США ранее выразили надежду на то, что количество ежедневно въезжающих в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью будет увеличено до 100.

В статье подчеркивается, что египетские власти впервые с начала обострения конфликта позволили въехать на свою территорию из сектора Газа иностранцам и раненым палестинцам.

До этого сообщалось, что последние 22 иностранца — сотрудника международной гуманитарной организации «Врачи без границ» (MSF), которые не смогли ранее выехать из сектора Газа, покинули палестинский анклав.

Гуманитарная организация MSF ранее выразила свое недовольство слабыми и медленными действиями мировых лидеров по прекращению насилия в секторе Газа.

Ранее ультраправый министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир заявил, что до освобождения гражданских заложников в Газу нужно отправлять только «сотни тонн взрывчатки» и «ни грамма гуманитарной помощи».

Все новости на тему:
Война в Израиле
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий