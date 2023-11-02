В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Данные официального ресурса по оповещению населения свидетельствуют об объявлении воздушной тревоги в трех областях на юго-востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно этим данным, сирены звучат в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях, а также в контролируемых украинскими силами районах Запорожской и Херсонской областей.

1 ноября в Днепре произошел взрыв.

30 октября сообщалось о взрывах в Хмельницкой области после объявления в регионе воздушной тревоги. Областная военно-гражданская администрация украинской территории пояснила, что источником звуков стала работа средств противовоздушной обороны.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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