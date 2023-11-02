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В Рязани убили начальника отделения службы приставов

«Вид сбоку»: в Рязани убит начальник отделения службы приставов Калужский

В Рязани выстрелом в голову убит начальник отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергей Калужский. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Вид сбоку».

В публикации отмечается, что убийство произошло 1 ноября приблизительно в 19:00 мск на улице Сельских строителей.

«Есть данные, что в убитого стреляли из автомата», — отмечает издание.

В пресс-службе следственного управления Следственного комитета по Рязанской области рассказали РИА Новости, что сотрудники ведомства возбудили уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ «Убийство» по факту обнаружения тела мужчины с огнестрельными ранениями.

До этого стало известно, что застреливший двух судебных приставов в Сочи Вартан Кочьян скончался в СИЗО.

В июне 2021 года в Адлерском районе на улице Просвещения собственник самовольного строения Кочьян, не планировавший покидать здание, обстрелял двоих приставов при исполнении. Сотрудники погибли на месте. В отношении 60-летнего мужчины было заведено уголовное дело.

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