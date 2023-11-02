МИД Австрии сообщил об эвакуации австрийцев из Газы

В среду министерство иностранных дел Австрии сообщило об успешной эвакуации 31 австрийского гражданина из сектора Газа. Об этом пишет РИА Новости.

Сейчас эвакуированные находятся на территории Египта под присмотром австрийской кризисной группы.

В официальном аккаунте МИД в социальной сети Х отмечается, что австрийские власти прилагают все усилия, чтобы их граждане могли быстро покинуть опасную зону и оказаться в безопасности.

Ранее сообщалось, что из Газы эвакуируют около 600 россиян и 300 граждан СНГ.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.