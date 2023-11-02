В ВОЗ обеспокоены прекращением работы единственного онкоцентра в Газе

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что крайне обеспокоен судьбой онкологических больных в секторе Газа в связи с прекращением работы единственного в анклаве онкоцентра. Гебрейесус призвал немедленно обеспечить получение палестинцами медпомощи и топлива. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

«Никакими словами не описать наше беспокойство за пациентов, которые только что потеряли единственную возможность получать жизненно важное лечение от рака или паллиативную помощь. Призываю и умоляю уже сейчас обеспечить полный доступ к медицинской помощи и топливу. Чем больше мы ждем, тем больше подвергаем риску эти хрупкие жизни», — указал Гебрейесус.

Эвакуация пациентов из сектора Газа невозможна из-за опасности для их жизни на фоне боевых действий, заявило 30 октября подразделение ВОЗ на территории Палестины.

29 октября глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус говорил, что палестинцы не могут выполнить требование Израиля об эвакуации больницы «Аль-Кудс» в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили тысячи ракет по Израилю и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и более сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Ранее политолог назвал одну из причин обострения палестино-израильского конфликта.