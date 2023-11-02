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В США арестовали четырех российских граждан

В США арестовали четырех россиян по делу об экспорте товаров двойного назначения

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Amr Alfiky/Reuters

Американские власти арестовали четырех граждан РФ, обвиняемых в незаконном экспорте товаров двойного назначения. Об этом сообщается на официальном сайте министерства юстиции США.

Как указано в заявлении, речь идет о поставках за границу технологий для использования в военных целях. В частности, российских граждан обвиняют в экспорте полупроводников и интегральных микросхем.

Согласно данным ведомства, заказчиками являются люди, связанные с Вооруженными силами РФ. При этом общая стоимость экспортированных товаров оценивается в семь миллионов долларов, уточняется в публикации.

«Четыре человека были арестованы, обвинительное заключение и уголовное дело представлены в Восточном округе Нью-Йорка относительно двух отдельных заговоров с целью незаконного экспорта технологий двойного назначения в РФ», — подчеркнули в министерстве.

11 октября директор по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Министерства иностранных дел РФ Григорий Лукьянцев заявил, что американское правительство продолжает «охоту» на российских граждан за рубежом. По словам специалиста, к тому моменту число случаев с преследованием россиян со стороны США превысило 50-60.

Ранее Вашингтон сделал Москве «серьезное предложение» по освобождению американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж.

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