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Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов эвакуировали

В Свердловской области эвакуировали группу пропавших ранее туристов

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Pexels

Группу туристов, которые потерялись недалеко от перевала Дятлова, успешно эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Выяснилось, что туристов было не пять, а шесть. По словам правоохранителей, никому из путешественников не понадобилась помощь врачей.

Как сообщает Е1, в беседе с полицией участники группы поблагодарили сотрудников МВД. Они также были удивлены тому, что россияне переживали за их судьбу, так как у них «все нормально». Туристы заявили, что пойдут в поход снова, но на этот раз зарегистрируют группу в МЧС.

О пропаже путешественников стало известно накануне. Они планировали спуститься по реке Вижай, но сделать это не получилось. Позже двое из них добрались до населенного пункта и сообщили правоохранителям о своем местонахождении.

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