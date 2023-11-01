Пропавших недалеко от перевала Дятлова туристов эвакуировали

Группу туристов, которые потерялись недалеко от перевала Дятлова, успешно эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области.

Выяснилось, что туристов было не пять, а шесть. По словам правоохранителей, никому из путешественников не понадобилась помощь врачей.

Как сообщает Е1, в беседе с полицией участники группы поблагодарили сотрудников МВД. Они также были удивлены тому, что россияне переживали за их судьбу, так как у них «все нормально». Туристы заявили, что пойдут в поход снова, но на этот раз зарегистрируют группу в МЧС.

О пропаже путешественников стало известно накануне. Они планировали спуститься по реке Вижай, но сделать это не получилось. Позже двое из них добрались до населенного пункта и сообщили правоохранителям о своем местонахождении.

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