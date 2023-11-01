Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Москве у здания военкомата нашли предмет, похожий на взрывное устройство

В Москве около военкомата нашли похожий на взрывное устройство предмет

close
100%
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве оцепили военкомат из-за найденного на его территории предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. Около здания комиссариата нашли предмет, предварительно похожий на взрывное устройство.

На данный момент на месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Они занимаются исследованием найденного.

Как сообщает Telegram-канал Mash, о предмете в полицию сообщил один из сотрудников, который делал обход территории.

Ранее в Твери мужчина попытался устроить теракт в военкомате. По данным ФСБ, злоумышленник изъял из схрона самодельное взрывное устройство и собирался устроить подрыв. Его своевременно остановили.

Ранее в Волгограде пенсионерка попала в больницу после взрыва гранаты во дворе.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий