В Москве у здания военкомата нашли предмет, похожий на взрывное устройство

В Москве оцепили военкомат из-за найденного на его территории предмета. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел на улице Дмитрия Ульянова. Около здания комиссариата нашли предмет, предварительно похожий на взрывное устройство.

На данный момент на месте работают правоохранители и сотрудники МЧС. Они занимаются исследованием найденного.

Как сообщает Telegram-канал Mash, о предмете в полицию сообщил один из сотрудников, который делал обход территории.

Ранее в Твери мужчина попытался устроить теракт в военкомате. По данным ФСБ, злоумышленник изъял из схрона самодельное взрывное устройство и собирался устроить подрыв. Его своевременно остановили.

Ранее в Волгограде пенсионерка попала в больницу после взрыва гранаты во дворе.